Σιαμαία από τις Φιλιππίνες χωρίστηκαν μετά από 6ωρη επέμβαση στη Σαουδική Αραβία

Οι Φιλιππινέζες σιαμαίες Olivia και Gianna χωρίστηκαν επιτυχώς κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης χειρουργικής επέμβασης στη Σαουδική Αραβία. Στην επέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε έξι στάδια συμμετείχαν 22 ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Οι αδελφές ήταν ενωμένες στο στήθος και στην κοιλιά και μοιράζονταν ένα ήπαρ και, πιθανώς, μέρος των εντέρων, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ένα από τα δίδυμα έπασχε επίσης από συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες που αποτελούσαν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του.

Η πολύωρη επέμβαση διαχωρισμού πραγματοποιήθηκε στο Εξειδικευμένο Παιδικό Νοσοκομείο «Βασιλιά Αμπντουλάχ» στο Ριάντ, στις 18 Ιουνίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενωμένων Διδύμων της Σαουδικής Αραβίας (SCTP).

Πρόκειται για τον τέταρτο διαχωρισμό σιαμαίων διδύμων από τις Φιλιππίνες και την 72η επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του SCTP, το οποίο έχει 35ετή ιστορία που εκτείνεται σε 28 χώρες σε πέντε ηπείρους και έχει αξιολογήσει 158 περιπτώσεις από όλο τον κόσμο.

Filipino conjoined twins Olivia and Gianna were successfully separated during a six-hour surgery in Saudi Arabia.



The operation carried out in six stages involved 22 specialised medical staff. pic.twitter.com/jTrBcEPvr8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 19, 2026

Τα δίδυμα έφτασαν στο Ριάντ στις 27 Ιανουαρίου σε ηλικία δύο ετών και δύο μηνών, αφού έγιναν δεκτά στο πρόγραμμα, μια από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες στον κόσμο για τη θεραπεία και τον διαχωρισμό των ενωμένων διδύμων.

Η Olivia και η Gianna, από τη Nueva Ecija στις Φιλιππίνες, γεννήθηκαν με μια πάθηση γνωστή ως omphalopagus, όπου τα δίδυμα ενώνονται στο στήθος και την κοιλιά.

Πριν από την επέμβαση, η μητέρα των διδύμων, είπε ότι η οικογένεια ήλπιζε ότι η χειρουργική επέμβαση θα επέτρεπε στα κορίτσια να απολαύσουν μια φυσιολογική παιδική ηλικία.

Τα δίδυμα θα παραμείνουν υπό ιατρική περίθαλψη στο Ριάντ μετά τον επιτυχή χωρισμό, με την Τζιάνα να αναμένεται να υποβληθεί επιπλέον εγχείρηση καρδιάς πριν η οικογένεια επιστρέψει στις Φιλιππίνες.

Πηγή: newsbomb.gr