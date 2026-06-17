Εκδόθηκε η άδεια των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Όλα πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του «πράσινου» στολιδιού.

Η 17η Ιουνίου αποδείχθηκε η D-DAY ιστορικά για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ έχει από σήμερα στα χέρια της την οικοδομική άδεια για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ΑΟ στον Βοτανικό!

Μετά από προσπάθειες μηνών η «ΑΕΠ Ελαιώνας» ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες, η άδεια εκδόθηκε και πλέον η μηχανές είναι στο φουλ. Όπως είναι γνωστό έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες στο χώρο, όμως από αύριο η ΕΚΤΕΡ και με τη «βούλα» θα... σπριντάρει ώστε το έργο να είναι έτοιμο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, καταληκτική ημερομηνία με βάση τη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.

Ημερομηνία που αφορά βέβαια το κλειστό και τις εγκαταστάσεις της «Μάνας του Λόχου», αφού το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα πρέπει να έχει παραδοθεί νωρίτερα και συγκεκριμένα μέχρι τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

Όλα αυτά ενώ όπως διαβάσατε νωρίτερα, από τη σχετική ενημέρωση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, το ποδοσφαιρικό στολίδι του «Τριφυλλιού» στο Βοτανικό ετοιμάζεται να υποδεχθεί το εντυπωσιακό στέγαστρο.

Το 2027 θα είναι έτος - ορόσημο για τον Παναθηναϊκό, καθώς θα πάρει σάρκα και οστά το όνειρο των εκατομμυρίων φίλων του συλλόγου!