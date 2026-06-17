Ios Futures: Η παγκόσμια ελίτ του beach volley δίνει ραντεβού στον Μυλοπότα

Για έκτη φορά η Ίος θα αποτελέσει πόλο έλξης για μερικές από τις καλύτερες ομάδες beach volley στον κόσμο.

Το Ios Futures παραμένει μία ξεχωριστή εμπειρία σε σχέση με το υπόλοιπο σιρκουί. Πρόκειται για μία από τις διοργανώσεις με τις περισσότερες παροχές σε αθλητές και αθλήτριες.

Ξεχωριστό χαρακτήρα δίνει στο τουρνουά ο αέρας, ο οποίος πάντα ανεβάζει τον δείκτη της δυσκολίας ακόμη και για τις πιο έμπειρες ομάδες.

Δείγμα της επιτυχίας του τουρνουά είναι το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει κάθε χρόνο, παρά το ότι συμπίπτει με δύο ακόμη διοργανώσεις Futures στις ίδιες ημερομηνίες.

Τριάντα ομάδες διεκδικούν το χρυσό στο ταμπλό των γυναικών

Ξεκινώντας από το ταμπλό των γυναικών, 30 δίδυμα θα ταξιδέψουν για την Ίο και την πανέμορφη παραλία του Μυλοπότα. Ήδη στο ταμπλό είναι 12 ομάδες, ενώ άλλες 18 θα αγωνιστούν για τις τέσσερις εναπομείνασες θέσεις.

Στην κορυφή του ταμπλό βρίσκονται οι Ρουμάνες, Αλουπέι και Βάιντα που έχουν ήδη ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στις φετινές διοργανώσεις στις οποίες βρέθηκαν.

Με οδηγό το 2025 για τις ελληνικές συμμετοχές

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις ομάδες γυναικών στο κυρίως ταμπλό και μία στα προκριματικά. Ευχή όλων είναι φυσικά να επαναληφθεί η περσινή επιτυχία, όπου είδαμε ένα ελληνικό δίδυμο -τη Δήμητρα Μαναβή και τη Λίζα Τριανταφυλλίδη- να ανεβαίνει στο βάθρο.

Στο κυρίως ταμπλό της Ίου θα βρίσκονται τα δίδυμα Σιρίνινα, Πασχαλάκη και Τσοπούλου, Καλαμαρίδου που μας εκπροσώπησαν στο Nations Cup, η Δήμητρα Μαναβή με την Μυρτώ Πασχαλάκη και οι νεαρές βαλκανιονίκες Κ18 του 2025, Χαρισάκη, Φραγκιουδάκη.

Στα προκριματικά από πλευράς ελληνικών ομάδων θα βρίσκεται το νεοσύστατο δίδυμο με την Έλενα Χατζή και την Ελπίδα Πιτσιγκώνη.

Με μικρές αποστάσεις και 28 ομάδες το ταμπλό των ανδρών

Έντονο είναι το ενδιαφέρον και για τη διοργάνωση των ανδρών, όπου 28 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή, με 12 να έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο κυρίως ταμπλό και άλλες 16 να πρόκειται να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους μέσα από τα προκριματικά.

Το ενδιαφέρον στοιχείο για το κυρίως ταμπλό είναι ότι τις πρώτες οκτώ ομάδες χωρίζουν λιγότεροι από 120 βαθμοί, άρα όπως γίνεται αντιληπτό αναμένεται ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τουρνουά.

Στο No.1 του ταμπλό βρίσκονται οι Γιαν Ντούμεκ και Ντέιβιντ Βέστφαλ από την Τσεχία.

Οι κορυφαίες «γαλανόλευκες» ομάδες ανδρών θέλουν να δείξουν την αξία τους στην Ίο

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική εκπροσώπηση σε επίπεδο ανδρών, στην Ίο θα βρίσκονται οι πρωταθλητές Ελλάδος του 2025 Ντάλλας, Χατζηνικολάου και οι δευτεραθλητές της ίδιας χρονιάς, Τσιγαρίδας και Σεμιτέκολος.

Ακόμη, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δύο νέα δίδυμα, τους Βένιο, Σιδέρη και Καλιόζη, Καρύκα που θα πάρουν σημαντικές εμπειρίες από την παρουσία τους στο κυρίως ταμπλό.

Τέλος, στα προκριματικά θα αγωνιστούν οι Καλούδης και Ρεστέμης που δείχνουν μια σταθερά ανοδική πορεία από όταν ξεκίνησαν να αγωνίζονται ως δίδυμο.