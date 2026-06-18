Στον Απόλλωνα Λεμεσού ο Μπαλογιάννης

Ο Απόλλων Λεμεσού ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάννη, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ενώ πέρασε και από τα τμήματα υποδομής της Άρσεναλ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ολλανδική PEC Zwolle, καθώς και σε Βόλο και ΟΦΗ, πριν μετακομίσει το 2023 στη Μπότεφ Πλόβντιβ.

Με τη βουλγαρική ομάδα κατέγραψε 106 συμμετοχές, δύο γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποκτώντας παράλληλα εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σύντομα στην Κύπρο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Απόλλωνα.