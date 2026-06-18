Κοινό αίτημα από παίκτες και φιλάθλους για άμεσες απαντήσεις στον ΠΑΣ Λαμία

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Λαμία αποφάσισαν να τοποθετηθούν δημόσια για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο, εκφράζοντας την ανησυχία τους τόσο για τα δεδουλευμένα τους όσο και για το μέλλον της ομάδας.

Όπως αναφέρουν, παρά την επιτυχημένη πορεία της σεζόν που πέρασε στην Γ Εθνική και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν από την αρχή της χρονιάς, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις οικονομικές τους εκκρεμότητες ή τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στο πλευρό των παικτών στάθηκαν οι οργανωμένοι φίλαθλοι του ΠΑΣ Λαμία, οι οποίοι με ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα της ομάδας.

Οι φίλαθλοι υπογράμμισαν ότι οι ποδοσφαιριστές έδειξαν αφοσίωση και επαγγελματισμό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανταγωνιστική παρουσία του συλλόγου.

Παίκτες και οπαδοί ζητούν από τη διοίκηση να δώσει άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις για τις οφειλές, τον προγραμματισμό και τη γενικότερη πορεία του συλλόγου, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για την επόμενη ημέρα του ΠΑΣ Λαμία.