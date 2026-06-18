Η Λίβερπουλ «έκλεψε» τον Μουνιόθ μέσα από τα χέρια της Νιούκαστλ

Σε μία κίνηση που προκαλεί αίσθηση στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, η Λίβερπουλ είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βίκτορ Μουνιόθ, πραγματοποιώντας «χτύπημα» απέναντι στη Νιούκαστλ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Καρακάξες» είχαν φτάσει πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τον Ισπανό εξτρέμ της Οσασούνα και όλα έδειχναν πως ο ποδοσφαιριστής θα συνέχιζε την καριέρα του στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Ωστόσο, η Λίβερπουλ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι την τελευταία στιγμή και κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, οι «Reds» έχουν πλέον εξασφαλίσει το προβάδισμα για την υπογραφή του νεαρού Ισπανού, με τη συμφωνία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο και τις ανακοινώσεις να θεωρούνται θέμα χρόνου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού καλοκαιριού, καθώς η Νιούκαστλ θεωρούσε τον παίκτη «κλεισμένο», πριν η Λίβερπουλ προχωρήσει σε θεαματικό μεταγραφικό «ριφιφί».