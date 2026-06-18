Εσιέν: «Ήταν υπέροχα στην Τσέλσι»

Ο Μικαέλ Εσιέν μίλησε με συγκίνηση στην κατάκτηση του Champions League το 2012 με την Τσέλσι, τονίζοντας πως η επιτυχία αυτή αποτέλεσε δικαίωση μετά από χρόνια προσπαθειών και απογοητεύσεων.

Ο Γκανέζος πρώην μέσος σε πρόσφατη συνέντευξη, θυμήθηκε τους αγώνες απέναντι σε Νάπολι και Μπαρτσελόνα, επισημαίνοντας ότι η ομάδα πίστεψε πως εκείνη τη χρονιά ήταν γραφτό να φτάσει μέχρι το τέλος.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία του τροπαίου για όσους είχαν χάσει τον τελικό της Μόσχας το 2008, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να σηκώσουν τελικά το κορυφαίο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Εσιέν μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τη συνολική του παρουσία στην Τσέλσι, τονίζοντας ότι πέρασε εξαιρετικά χρόνια στον σύλλογο, κατέκτησε πολλούς τίτλους και διατήρησε άριστες σχέσεις με τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους.

«Ήταν υπέροχο που καταφέραμε επιτέλους να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών και αποτυχιών. Θυμάμαι ότι είχαμε μια εξαιρετική πορεία, ειδικά στα παιχνίδια με όλο εκείνο το δράμα απέναντι στη Νάπολι και την Μπαρτσελόνα. Με τον τρόπο που εξελίχθηκαν αυτά τα ματς, νιώθαμε πως αυτή τη φορά θα τα καταφέρναμε. Το να σηκώσουμε τελικά το τρόπαιο ήταν κάτι σπουδαίο για ολόκληρο τον σύλλογο. Παράλληλα, έδωσε σε κάποιους από εμάς που χάσαμε τον τελικό της Μόσχας την ευκαιρία να κατακτήσουμε το μεγαλύτερο τρόπαιο στο συλλογικό ποδόσφαιρο.

Πέρασα υπέροχα χρόνια στον σύλλογο. Κατέκτησα πολλούς τίτλους, οπότε δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο. Είχα εξαιρετική σχέση με τους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση, το προσωπικό και τους φιλάθλους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα».