Νέα Υόρκη: Ισόβια στον serial killer του Λονγκ Άιλαντ για τη δολοφονία 8 γυναικών

Δεν του δόθηκε δυνατότητα αποφυλάκισης με αναστολή, σε μια ακροαματική διαδικασία που προκάλεσε έντονα συναισθήματα.

Ο Ρεξ Χόιερμαν, ο serial killer του Λονγκ Άιλαντ που στραγγάλισε μέχρι θανάτου 8 γυναίκες, καταδικάστηκε στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη (17/6/26) σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με αναστολή.

Οι οικογένειες των θυμάτων του serial killer έκαναν συγκινητικές δηλώσεις στο Δικαστήριο της Κομητείας Σάφολκ στη Νέα Υόρκη, αποτίοντας με δάκρυα στα μάτια, φόρο τιμής στους αγαπημένους τους και περιγράφοντας το κενό που άφησε η απώλειά τους.

Ο ίδιος ο Χέουερμαν απευθύνθηκε εν συντομία στο δικαστήριο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από το 1993 και στοιχειώνει τους κατοίκους του Λονγκ Άιλαντ εδώ και χρόνια.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορώ να πω. Είμαι υπεύθυνος για όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Τα λόγια που θα έλεγα δεν έχουν κανένα νόημα», είπε.

Ο δικαστής Τίμοθι Ματσέι είπε στον Χέουερμαν: «Είσαι ένας αηδιαστικός και μικρός άνθρωπος, αν μπορείς να ονομαστείς άνθρωπος. Είσαι δειλός», όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Χέουερμαν είναι ένας «αμετανόητος και σαδιστικός κατά συρροή δολοφόνος που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Σάφολκ, Ρέι Τίερνι. Ο Τίερνι αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο σχεδιασμού στο οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χέουερμαν «σχεδίασε μεθοδικά» τον τρόπο με τον οποίο θα επέλεγε, θα σκότωνε και θα ξεφορτωνόταν τα θύματά του.

Το 2010, τα λείψανα τεσσάρων γυναικών βρέθηκαν σε μια απομονωμένη περιοχή κοντά στο Ocean Parkway στην παραλία Γκίλγκο, γεγονός που τους χάρισε το παρατσούκλι «Οι Τέσσερις του Γκίλγκο».

Τον Απρίλιο, ο Χέουερμαν ομολόγησε ότι σκότωσε αυτές τις γυναίκες και άλλες τέσσερις, πετώντας τα λείψανά τους.

Τα συγκλονιστικά λόγια των συγγενών των θυμάτων

Ο Ντίλαν Χάγκετ ήταν μόλις 1 έτους όταν ο Χέουερμαν δολοφόνησε τη μητέρα του, την Μπρέιναρντ-Μπαρνς. «Δεν την είχα ποτέ δίπλα μου όταν τη χρειαζόμουν», είπε. «Δεν πρόλαβε να δει ποιος έχω γίνει».

Η Μελίσα Καν δήλωσε ότι η αδελφή της, Μόριν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, υπήρξε θύμα «υπολογισμένης, αδιανόητης κακίας». Είπε στο δικαστήριο ότι ζει με το αίσθημα της ενοχής του επιζώντος για πάνω από μια δεκαετία και ανέφερε ότι «ο πόνος είναι αβάσταχτος». Ωστόσο, κατάλαβε τελικά ότι «η ενοχή αυτή δεν είναι δική μου ευθύνη, και ποτέ δεν ήταν».

«Αν και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να φέρει πίσω (τα θύματα), εξασφαλίζει ότι δεν θα ξεχαστούν πια και προσφέρει ειρήνη στις οικογένειές μας, γνωρίζοντας ότι ο υπεύθυνος για τον ανεπανόρθωτο πόνο μας δεν θα μπορέσει ποτέ να βλάψει κανέναν άλλο», δήλωσε η Ρουθ Ράμος, αδελφή της Σάντρα Κοστίγια, σε μια δήλωση που διάβασε ο εισαγγελέας.

Πηγή: newsit.gr