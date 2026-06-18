Βγήκε από το νοσοκομείο ο Μαραγκός - Το ευχαριστώ της συζύγου του στον Γιάννη Αλαφούζο

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για την κατάσταση της υγείας του Σπύρου Μαραγκού, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο έπειτα από ενάμιση μήνα νοσηλείας.

Την είδηση γνωστοποίησε η σύζυγός του, Ανδριάνα, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, αλλά και προς τον Παναθηναϊκό για τη διαρκή στήριξη που προσέφερε στην οικογένειά τους.

Ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη με τη σπάνια νόσο ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα), κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη μία δύσκολη δοκιμασία και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Στο συγκινητικό μήνυμά της, η σύζυγός του ανέφερε:

«Δόξα τω Θεώ... Κέρδισε ένα ακόμη δύσκολο αγώνα η μαχητική ψυχή μου. Σήμερα μετά από 1,5 μήνα ήρθαμε σπίτι μας, χάρη στους γιατρούς του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου. Για μια ακόμη φορά δίπλα μας ο Παναθηναϊκός μας... Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε για όλα μέσα από την καρδιά μας».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ευχαριστίες προς τον Γιάννη Αλαφούζο, για τη στήριξη που παρείχε στην οικογένεια κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας του παλαίμαχου άσου.