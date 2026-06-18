Ο Ρονάλντο ψάχνει το γκολ: Δέκα σερί αγώνες χωρίς να σκοράρει σε Μουντιάλ και Euro

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο του γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την πρεμιέρα της Πορτογαλίας απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να προστίθεται σε ένα αρνητικό στατιστικό σερί που προβληματίζει.

Ο αρχηγός των Ίβηρων έμεινε ξανά μακριά από τα δίχτυα, συμπληρώνοντας πλέον δέκα διαδοχικές συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις - Μουντιάλ και Euro - χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Το συγκεκριμένο διάστημα περιλαμβάνει συνολικά 33 τελικές προσπάθειες, με τις 11 εξ αυτών να βρίσκουν στόχο, χωρίς όμως να μετατραπούν σε γκολ.

Ο αγώνας με το Κονγκό δεν ήταν από τις καλύτερες βραδιές του 41χρονου σούπερ σταρ. Παρότι αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, αριθμός που αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα μεγάλης διοργάνωσης με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ρονάλντο απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Αφρικανών, σε ένα παιχνίδι όπου η Πορτογαλία δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στον 11ο όμιλο.

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