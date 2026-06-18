Άμεση αντίδραση της Μπάγερν - Ολοκληρώνει Σαϊμπάρι και πλησιάζει τον Μπράουν

Η Μπάγερν Μονάχου δεν άφησε τον χαμένο μεταγραφικό στόχο να επηρεάσει τα σχέδιά της και κινήθηκε γρήγορα για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται ένα βήμα πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Βαυαρούς.

Ο Μαροκινός μέσος θεωρείται μία επένδυση με παρόν και μέλλον, προσθέτοντας ποιότητα και ενέργεια στη μεσαία γραμμή.

Παράλληλα, οι πρωταθλητές Γερμανίας βρίσκονται στις τελικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Άρτσι Μπράουν. Ο νεαρός αριστερός μπακ αποτελεί βασική επιλογή της διοίκησης και οι δύο πλευρές φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Μετά την αποτυχία της προηγούμενης μεταγραφικής υπόθεσης, η Μπάγερν δείχνει έτοιμη να γυρίσει άμεσα σελίδα, ολοκληρώνοντας δύο σημαντικές κινήσεις που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το σύνολο της νέας σεζόν.