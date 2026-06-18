Βαρύ πρόστιμο και προειδοποίηση αποκλεισμού για τη Μαρσέιγ από την UEFA

Η UEFA επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στη Μαρσέιγ λόγω παραβιάσεων των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας, επιβάλλοντας συνολικό πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και μονοετή ευρωπαϊκό αποκλεισμό με τριετή αναστολή.

Παρόλα αυτά, η UEFA έλαβε υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι της Ligue 1 λόγω της μείωσης των τηλεοπτικών εσόδων και δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου μισθοδοσίας σε σχέση με τα έσοδα του συλλόγου, γεγονός που οδήγησε σε πρόσθετο χρηματικό πρόστιμο.

Η Μαρσέιγ βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση και καλείται να βελτιώσει τα οικονομικά της δεδομένα, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τη συμμετοχή της σε μελλοντική ευρωπαϊκή διοργάνωση.