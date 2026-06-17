Γερμανία: Με σούπερ Ντιμιτρίεβιτς η Μπάγερν μία νίκη μακριά από τον τίτλο

Με κορυφαίο τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει να συνεχίσει στον Άρη τη νέα σεζόν, η Μπάγερν Μονάχου πέρασε νικηφόρα από το Βερολίνο με το 91-83 επί της Άλμπα, κάνοντας το 2-1 στις νίκες στους γερμανικούς τελικούς.

Πλέον, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς θέλει μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα έχει την ευκαιρία να την πετύχει σε δύο ημέρες (19/6) ξανά στην έδρα της Άλμπα Βερολίνου.

Ο Ντιμιτρίεβιτς ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 19 πόντους (7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 7 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής και ακολούθησαν οι Αντρέας Ομπστ με 14 πόντυος (4/7τρ.) και Βλάντιμιρ Λούτσιτς (13π., 7ριμπ.).

Για την Άλμπα, που δεν μπόρεσε να κρατήσει το πλεονέκτημα έδρας που είχε κερδίσει στον δεύτερο τελικό με το διπλό στο Μόναχο, ξεχώρισε ο Τζακ Κάγιλ με 17 πόντους και ο Τζάστιν Μπιν πρόσθεσε 11.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 40-43, 60-61, 83-91