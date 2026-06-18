Ο Καμορανέζι στον πάγκο της ΑΕΚ Λάρνακας

Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για την σεζόν 2026-27.

Ο 49χρονος Αργεντινοϊταλός διαθέτει πλούσιο ποδοσφαιρικό βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί σε συλλόγους όπως η Γιουβέντους, η Βερόνα και η Στουτγκάρδη, ενώ υπήρξε μέλος της εθνικής Ιταλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006.

Στην προπονητική του καριέρα έχει εργαστεί σε Μεξικό, Αργεντινή, Σλοβενία, Γαλλία και Μάλτα, ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο με την Καρμιώτισσα και την Ανόρθωση. Η διοίκηση της ΑΕΚ καλωσόρισε τον έμπειρο τεχνικό και του ευχήθηκε επιτυχίες στη νέα του πρόκληση.