Μπούκερ: Αλλάζει αριθμό φανέλας μετά από 11 χρόνια στους Σανς

Μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα του θα κάνει ο Ντέβιν Μπούκερ μετά από αρκετά χρόνια στον κόσμο του NBA.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο σταρ των Φοίνιξ Σανς αποφάσισε να αφήσει πίσω του το εμβληματικό «1», το οποίο φορούσε από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στο NBA.

Ο 29χρονος γκαρντ θα αγωνίζεται πλέον με το νούμερο «15», έναν αριθμό με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Πρόκειται για τον αριθμό που φορούσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Team USA, αλλά και εκείνον που είχε επιλέξει ο πατέρας του, Μέλβιν Μπούκερ, κατά τη δική του επαγγελματική καριέρα.

Η αλλαγή αυτή είναι ένα νέο κεφάλαιο για τον ηγέτη των Σανς, σε μια περίοδο όπου η ομάδα του Φοίνιξ αναζητά επανεκκίνηση μετά από μία απογοητευτική σεζόν.

Παρά τις εξαιρετικές ατομικές του επιδόσεις, οι Σανς δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με 4-0 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στον πρώτο γύρο των playoffs.

Ο Μπούκερ ολοκλήρωσε τη χρονιά με μέσους όρους 26,1 πόντων, 3,9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως το απόλυτο σημείο αναφοράς της ομάδας.