Ο Κουέντα υπολογίζεται άμεσα από τον Τσέλσι

Ο Ζεοβάνι Κουέντα φαίνεται πως θα αποτελέσει μέλος της πρώτης ομάδας της Τσέλσι τη νέα σεζόν, καθώς το πλάνο των «Μπλε» δεν περιλαμβάνει παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού για να αποκτήσει εμπειρίες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο νεαρός εξτρέμ ανυπομονεί να ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Τσάμπι Αλόνσο και είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Μάλιστα, άνθρωποι που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του αναφέρουν ότι σκοπεύει να διακόψει νωρίτερα τις καλοκαιρινές του διακοπές, ώστε να ενσωματωθεί λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας.

Η Τσέλσι δείχνει να πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του και θέλει να τον αξιολογήσει από κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από την πρώτη κιόλας χρονιά