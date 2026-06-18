Η Αργεντινή κλέβει την παράσταση και στις εξέδρες με το «La Cumbia de los Trapos»

Η Αργεντινή ξεκίνησε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ, με τον Μέσι να οδηγεί την ομάδα σε θριαμβευτική νίκη επί της Αλγερίας. Ωστόσο, το θέαμα δεν έμεινε μόνο στον αγωνιστικό χώρο.

Χιλιάδες Αργεντινοί φίλαθλοι δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα στις εξέδρες και στους δρόμους του Κάνσας, τραγουδώντας ασταμάτητα το «La Cumbia de los Trapos», ένα διαχρονικό κομμάτι της οπαδικής κουλτούρας της χώρας.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2000 από το συγκρότημα Yerba Brava, έχει συνδεθεί με το πάθος και την αφοσίωση των οπαδών προς την ομάδα τους.

Μετά το θρυλικό «Muchachos» του Μουντιάλ 2022, οι φίλοι της «Αλμπισελέστε» φαίνεται πως βρήκαν το νέο τους σύνθημα, δίνοντας ακόμη μία φορά ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση και αποδεικνύοντας γιατί θεωρούνται από τους πιο εκδηλωτικούς οπαδούς στον κόσμο.

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