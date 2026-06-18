Υψηλές οι απαιτήσεις της Γουέστ Χαμ για Σάμερβιλ και Φερνάντες

Η αγγλική ομάδα παρότι έπεσε κατηγορία δεν είναι διατεθειμένη να δώσει τους παίκτες της φθηνά σε άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η Γουέστ Χαμ δεν σκοπεύει να παραχωρήσει εύκολα τον Κρίσενσιο Σάμερβιλ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα χρειαστεί πρόταση κοντά στα 45 εκατομμύρια λίρες για να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, η αξία του Έντσο Φερνάντες εκτιμάται περίπου στα 80 εκατομμύρια λίρες, καθώς το ενδιαφέρον για τον Αργεντινό μέσο παραμένει έντονο. Ανάμεσα στους συλλόγους που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ, οι οποίες εξετάζουν τις επιλογές τους ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι εξελίξεις αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι αναζητούν σημαντικές προσθήκες για τη νέα σεζόν.