Μπορεί ο Παναμάς να είχε την κατοχή, αλλά ήταν φλύαρος, εν αντιθέσει με την Γκάνα που άρπαξε την ευκαιρία για να πάρει τη νίκη με 1-0 και να πανηγυρίσει τους τρεις βαθμούς.

Ο Παναμάς ξεκίνησε με υψηλό τέμπο τον αγώνα και μάλιστα ήταν εκείνος που απείλησε με ένα γρήγορο σουτ, πριν η Γκάνα εμφανιστεί με την σειρά της στο παιχνίδι και παλέψει για ένα γρήγορο γκολ.

Ωστόσο από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, αν και ο Παναμάς είχε περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας δεν βρήκε τον τρόπο να ηγηθεί του σκορ, αφού η Γκάνα φρόντισε να θωρακίσει την άμυνα της για να πάει με το 0-0 στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η εικόνα ήταν η ίδια, με τον Παναμά να δοκιμάσει περισσότερα σουτ , ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι να πάει στα δίχτυα.

Η Γκάνα ανέμενε ώστε να χτυπήσει με αντεπιθέσεις, όμως στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα ή κατάσταση άλλαξε υπέρ της Γκάνας έχοντας την κατοχή και την διάθεση να α ψάξει το πολυπόθητο γκολ.

Ένα γκολ το οποίο ήρθε στο 90+5', με τον Γιρένκι να κάνει το 1-0 και να δίνει στην Γκάνα τους τρεις βαθμούς της νίκης.

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κεϊρόζ): Άτι-Ζίγκι (46′ Ασάρε), Σενάγια, Ατζέτεϊ, Οπόκου, Μένσα, Οβούσου (78′ Σίμπο), Γίρενκι, Σουλεμάνα (58′ Τόμας-Ασάντε), Νουαμά (58′ Φατάου), Σεμένιο, Τζόρνταν Αγιού (87′ Αντού).

ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Μπλάκμαν (90′ Γοδόι), Ράμος, Κόρδοβα, Αντράντε, Μουρίγιο, Χάρβεϊ, Μαρτίνες (63′ Λοντόνιο), Ροντρίγκες, Μπαρσένας, Γουότερμαν (63′ Φαχάρδο).