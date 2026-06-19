Αστέρας Aktor: Κοντά στον Αργεντινό χαφ Μέντεζ

Ο Αστέρας Aktor κινείται για την απόκτηση του Ιγκνάσιο Μέντεζ από την Ινστιτούτο.

Στη γνώριμη αγορά της Αργεντινής έχει στρέψει την προσοχή του ο Αστέρας Aktor και αυτή τη μεταγραφική περίοδο, έχοντας εντοπίσει έναν αμυντικό χαφ που θα τον βοηθήσει τη νέα σεζόν. Ο λόγος για τον Αργεντινό χαφ της Ινστιτούτο, Χουάν Ιγκνάσιο Μέντεζ.

Ο 29χρονος μέσος μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8, φέτος μέτρησε 15 συμμετοχές και μια ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σαν Λορέντζο, Βέλεζ, Αρχεντίνος Τζούνιορς και Τάγιερες.

Δημοσιεύματα στην Αργεντινή αναφέρουν ότι ο Αστέρας τα έχει βρει με τον Μέντεζ και μένει να τα βρει με την Ινστιτούτο, που αξιώνει 500.000 ευρώ.

Κι αυτό, γιατί ο παίκτης έχει σπάει στο συμβόλαιό του με τη Νιούελς από την οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός και θεωρητικά είναι ελεύθερος, καθώς δεν φαίνεται να έχει υπογράψει, ακόμα τουλάχιστον, νέα συμφωνία με την Ινστιτούτο.

Ωστόσο ο 29χρονος χαφ θα πάρει μέρος στην προετοιμασία της Ινσιτούτο και οι Αρκάδες θα πρέπει να ξεδιαλύνουν την κατάσταση για να προχωρήσει η υπόθεση.