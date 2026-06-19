Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο ο Κολεόσο για τα εξτρέμ (vid)

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Λούκα Κολεόσο της Μπέρνλι.

Αρκετές περιπτώσεις εξετάζει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση των φτερών της επίθεσης, με τον νεαρό Λούκα Κολεόσο να βρίσκεται στη σχετική λίστα. Ο 21χρονος εξτρέμ ανήκει στην Μπέρνλι, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029.

Ο Κολεόσο είναι γεννημένος στις ΗΠΑ, αλλά είναι διεθνής με την Ιταλία και μάλιστα αγωνίστηκε κόντρα στην Εθνική μας στο φιλικό των δύο ομάδων στο Παγκρήτιο. Ακόμα, έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ιταλίας U23 το 2023.

Ο νεαρός άσος αγωνίζεται και στα δύο άκρα της επίθεσης, αλλά και πίσω από το φορ. Πέρυσι αγωνίστηκε αρχικά δανεικός στην Εσπανιόλ και στη συνέχεια στην Paris FC, καταγράφοντας συνολικά 23 αγώνες με 3 γκολ και 1 ασίστ.

Στη Μπέρνλι είχε συνολικά 45 αγώνες με 3 γκολ και 2 ασίστ. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και η Φιορεντίνα, με τις απαιτήσεις των Άγγλων να αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ.

