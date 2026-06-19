Θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Κηφισού: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής μετά από πρόσκρουση σε κιγκλιδώματα

Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 46χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 46χρονος οδηγός μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του οδηγού.

Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ethnos.gr

