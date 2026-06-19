Χαλκιδική: Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την απόφαση και θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωσή της.

Σε συνέχεια των πειθαρχικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε πρόσωπα της δημοτικής διοίκησης, για το δυστύχημα που έγινε το 2024 στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος σε λούνα παρκ, ο νυν δήμαρχος Κασσάνδρας, Ηρακλής Λειβαδιώτης τέθηκε σε δίμηνη αργία.

Σύμφωνα με το thes.gr η απόφαση για τον τωρινό δήμαρχο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, αφορά ευθύνες που του καταλογίζονται από την περίοδο κατά την οποία κατείχε τη θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Ηρακλής Λειβαδιώτης, με εκτενή δημόσια τοποθέτησή του, ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδέχεται την απόφαση και γνωστοποιεί πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωσή της.

Όπως υποστηρίζει, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν αποτελούσε αδειοδοτούσα αρχή, δεν υπέγραψε άδεια ή άλλη διοικητική πράξη που να σχετίζεται με τη λειτουργία του λούνα παρκ, ούτε είχε αρμοδιότητα ελέγχου των τεχνικών προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης.

Τονίζει ότι ουδέποτε του κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συμπεριληφθεί σε καμία ποινική δικογραφία ούτε του έχει αποδοθεί οποιαδήποτε ποινική κατηγορία.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει πως η πειθαρχική ευθύνη που του αποδίδεται βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως πολιτικού προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι σε συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη. Ο ίδιος εκφράζει τον προβληματισμό του για τα όρια μεταξύ εποπτικής αρμοδιότητας και προσωπικής πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ευρύτερης θεσμικής σημασίας.

Ο δήμαρχος Κασσάνδρας γνωστοποίησε επίσης ότι δεν θα καταθέσει αίτηση αναστολής της ποινής, διευκρινίζοντας πως η επιλογή αυτή δεν συνιστά αποδοχή της απόφασης, αλλά έγινε για λόγους διοικητικής συνέχειας και εύρυθμης λειτουργίας του δήμου.

Πηγή: newsit.gr