Επίσημο: Ο Ντος Σάντος επέστρεψε στη Φλαμένγκο και εξήγησε τον λόγο

Μετά από τέσσερα χρόνια στην Ευρώπη, ο Γιάγκο Ντος Σάντος αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, με τη Φλαμένγκο να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος γκαρντ επιστρέφει στη Φλαμένγκο, όπου έπαιξε για μια διετία (2020-22), προτού μετακομίσει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί κατά σειρά με τις Ουλμ, Ερυθρό Αστέρα και Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ντος Σάντος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Φλαμένγκο και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν επιστρέφω επειδή δεν είχα άλλες επιλογές. Επιστρέφω καθαρά από προσωπική επιλογή», τόνισε χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Και πρόσθεσε: «Είναι μια απόφαση που πήρα για να βρω ξανά τη σπίθα, τη χαρά του να παίζω μπάσκετ, να νιώθω την αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου. Πιστεύω ότι αυτό αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Είμαι σίγουρος πως αυτή η επιλογή θα φέρει σπουδαία πράγματα για μένα, για τη Φλαμένγκο, την οικογένειά μου αλλά και για το μπάσκετ της Βραζιλίας».

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague ο Ντος Σάντος είχε με τον Ερυθρό Αστέρα 2,6 πόντους και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 25 αγώνων, ενώ πέρσι έγραψε καλύτερα νούμερα με 6,3 πόντους και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 35 παιχνιδιών.