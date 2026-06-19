Ξύπνησαν μνήμες από Τέμπη: Αδερφή θύματος καταγγέλλει ότι έβαλαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή στη Λάρισα

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε η κυρία Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με την κ. Χλωρού, χθες βράδυ (18/6) είδε δύο τρένα αντιμέτωπα στην ίδια γραμμή, τα οποία από θαύμα δεν συγκρούστηκαν.

Η Χρυσούλα Χλωρού μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN για το περιστατικό που είδε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, το οποίο περιστατικό ξύπνησε μαύρες μνήμες από το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασε την αδερφή της, Βασιλική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Χλωρού, από το μπαλκόνι του σπιτιού της, έχει οπτική επαφή από τις ράγες του τρένου. Είδε, λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ, δύο τρένα αντιμέτωπα στην ίδια γραμμή, και όπως ήταν επόμενο, σοκαρίστηκε και άρχισε να ερευνά το περιστατικό.

«Σαν λούπα ξαναγύρισαν όλα στο μυαλό μου ό,τι έγινε με την αδερφή μου»

Μιλώντας στον «αέρα» του OPEN, η κυρία Χλωρού είπε ότι «μεταξύ 8 και 10 στο βράδυ, καθόμουν με δύο φίλες μου στο μπαλκόνι. Άκουσα το τρένο να ξεκινάει από το σταθμό της Λάρισας, γιατί είναι πολύ κοντά. Φυσικά είναι κάτι συνηθισμένο για μένα» είπε και στη συνέχεια εξήγησε «γιατί περνάει ακριβώς από μπροστά. Δεν έδωσα σημασία το πόσο κοντά ήταν».

Εκείνο ωστόσο, που της τράβηξε την προσοχή, ήταν η στιγμή που άκουσε σφύριγμα και από δεύτερο τρένο.

«Αλλά εκείνη τη στιγμή άκουσα και άλλο τρένο με σφυρίγμα από την αντίθετη κατεύθυνση. Μου φάνηκε λίγο περίεργο και ξαφνικά βλέπω το τρένο που ερχόταν από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη να σταματά, το άλλο το τρένο να σταματά μπροστά στο σπίτι μου και μετά να κάνει οπισθοπορία. Στη συνέχεια, εξηγεί πως είδε «Το τρένο που πήγαινε προς τη Θεσσαλονίκη να ξαναγυρίζει στο σταθμό και το άλλο τρένο να το ακολουθεί».

«Καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή σαν λούπα ξαναγύρισαν όλα στο μυαλό μου ό,τι έγινε με την αδερφή μου» είπε χαρακτηριστικά.

«Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα»

Και πρόσθεσε: «Δύο τρένα στην ίδια γραμμή το ένα απέναντι απ' το άλλο, και αυτή τη φορά ήταν στον αστικό ιστό και πήγαιναν σιγά. Αυτή τη φορά σταμάτησαν.

Αν είχε φύγει η αμαξοστοιχεία από τη Λάρισα λίγο νωρίτερα; Αν είχε καθυστερήσει η αμαξοστοιχία από Θεσσαλονίκη, [και είχε φύγει] λίγο αργότερα; Πού θα συναντιόταν αυτά τα τρένα και με τι ταχύτητα; Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα» λέει η κυρία Χλωρού.

Η Χρυσούλα Χλωρού περιέγραψε έπειτα, τη συζήτηση που είχε με υπάλληλο του σταθμού του ΟΣΕ, όταν πήρε την πρωτοβουλία να αναζητήσει απαντήσεις.

Χλωρού: Ο διάλογος με υπάλληλο του ΟΣΕ

«Σήμερα πήγα στο σταθμό να ζητήσω εξήγηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε θέλω εξήγηση γιατί έγινε αυτό μπροστά στο σπίτι μου, μπροστά στα μάτια μου.

Λοιπόν, απάντηση πρώτη: "Δεν είδατε καλά"

Απάντηση δεύτερη: "Δεν υπάρχουν τρένα μεταξύ 8 και 10"

Απάντηση τρίτη: "Δεν ξέρετε τη δουλειά μας. Η μηχανή πήγαινε εκτός της πόλεως. Έπρεπε να βγει μετά το Πασάγιο Βόλου και να ξαναγυρίσει να πάρει το τρένο»

"Και το τρένο που είχε φύγει από το σταθμό με τη μηχανή έφυγε. Τη σύζευξη θα την κάνατε μπροστά στο σπίτι μου. Πώς ξαναγύρισε χωρίς μηχανή ακολουθώντας το ένα το άλλο;" ρώτηση η κυρία Χλωρού τον υπάλληλο, για να πάρει την εξής απάντηση:

Απάντηση τέταρτη: "Κυρία μου κάνετε φασαρία και σας παρακαλώ να αποχωρήσετε". Αυτές δεν ήταν οι απαντήσεις που πήρα» είπε η αδερφή θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών.

«Δεν φαντάστηκα κάτι γιατί δεν ήμουνα μόνη μου. Υπήρχαν άλλες δύο κυρίες στην ίδια ηλικία με εμένα» ανέφερε.

«Ξέρετε το δυστύχημα είναι ότι εμείς της μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουμε τα αντανακλαστικά να σηκώσουμε το κινητό και να τραβήξουμε βίντεο. Δυστυχώς στο ξάφνιασμα της στιγμής, σηκώθηκα πάνω και είπα "είναι στην ίδια γραμμή". Αυτό μόνο μπόρεσα να πω. Όλα πώς καταλαβαίνετε γίνονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Οι αποστάσεις είναι μικρές. Δεν έχω κανένα λόγο να φανταστώ κάτι τέτοιο ή να καταγγείλω κάτι τέτοιο» σχολίασε.

«Δεν σκότωσαν τα τρένα την αδερφή μου, η ανθρώπινη απληστία τη σκότωσε»

«Το μόνο που με ωθεί είναι ο φόβος μου για να μην επαναληφθούν τα Τέμπη. Τα πονάω τα τρένα. Τα τρένα δεν σκότωσαν την αδερφή μου. Τα βαγόνια και οι μηχανές δεν σκότωσαν την αδερφή μου. Οι άνθρωποι, το ανθρώπινο λάθος, η ανθρώπινη αδιαφορία και η ανθρώπινη απληστία τη σκότωσαν μαζί με τόσους άλλους ανθρώπους. Και δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό. Θα ήθελα απαντήσεις».

Το περιστατικό σύμφωνα με την κυρία Χλωρού σημειώθηκε μεταξύ οχτώ και δέκα. «Ήτανε σούρουπο, είχε σούρουπώσει. Δεν θυμάμαι την ώρα που σούρουπώσε. Έγινε μπροστά στο σπίτι μου». Και όπως τονίζει ξανά η ίδια, υπήρχαν «Άλλα δύο πρόσωπα, δύο φίλες μου, δύο κυρίες που καθόμαστε μαζί» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε «Έχω αποδείξει ότι δεν είμαι φαντασιόπληκτη, και ότι δεν κυνηγάω δαίμονες».

Πηγή: ethnos.gr