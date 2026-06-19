Ολυμπιακός σε Μπιανκόν: «Ευχαριστούμε για όλα» (pic)

Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση του στα social media ευχαρίστησε τον Ζουλιάν Μπιανκόν για την παρουσία του και την προσφορά του στον σύλλογο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Ζουλιέν, σε ευχαριστούμε για όλα». Τζουλιάν σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @g_biancone! 🔴⚪️🙏🏻#Olympiacos #ThankYou #Biancone pic.twitter.com/8OAncTDdVa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 19, 2026