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Ολυμπιακός σε Μπιανκόν: «Ευχαριστούμε για όλα» (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση του στα social media ευχαρίστησε τον Ζουλιάν Μπιανκόν για την παρουσία του και την προσφορά του στον σύλλογο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ζουλιέν, σε ευχαριστούμε για όλα».

 

Ολυμπιακός σε Μπιανκόν: «Ευχαριστούμε για όλα» (pic)