ΠΑΟΚ: Σκέψεις για επιστροφή του Ελ Καντουρί με ρόλο στις ακαδημίες

«Ανοιχτό» είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Ομάρ Ελ Καντουρί προκειμένου να ενσωματωθεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.

Ο Μαροκινός εξτρέμ «κρέμασε» τα παπούτσια του το περασμένο καλοκαίρι και τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Δικέφαλο, το σενάριο επιστροφής του είναι αρκετά πιθανό...

Και αυτό γιατί έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές με τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα «φυτώρια» τους με ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να αφοσιωθούν στους «μικρούς» αλλά γνωρίζουν καλά και τη φιλοσοφία του club.

Επί του παρόντος, οι συζητήσεις αφορούν την τεχνική ηγεσία της ασπρόμαυρης Κ17, αλλά είναι ένα τοπίο που θα ξεκαθαρίσει προσεχώς. Όλα αυτά την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η Κ16 του Δικεφάλου είναι πολύ πιθανό την ερχόμενη σεζόν να αγωνιστεί σε επίπεδο Super League 2 K19.