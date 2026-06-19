Λατινοπούλου κατά Παϊτέρη: Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής θυμήθηκε την ερώτηση του στον Τσακνή «αν είναι γύφτος»

Συνέχεια στην αντιπαράθεσή της με τον Βασίλη Παϊτέρη έδωσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram παλιότερη συνέντευξη του γνωστού τραγουδιστή, στην οποία αναφερόταν στον Διονύση Τσακνή και στο τραγούδι «Μπαλαμός».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» συνόδευσε την ανάρτηση με emoji κλόουν, επιχειρώντας προφανώς να υπογραμμίσει αντίφαση στη στάση του Βασίλη Παϊτέρη, μετά την έντονη σύγκρουση που είχαν πριν από λίγες ημέρες για τη χρήση του όρου «γύφτος».

Στην παλιότερη δήλωσή του, ο Βασίλης Παϊτέρης είχε αμφισβητήσει ότι το τραγούδι «Μπαλαμός» ανήκει στον Διονύση Τσακνή, υποστηρίζοντας ότι είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. «Του έχω πει “κύριε Τσακνή, είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος», είχε δηλώσει τον περασμένο Φεβρουάριο στην εκπομπή Happy Day.

Η on air κόντρα

Το νέο επεισόδιο έρχεται μετά τη σύγκρουση της Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον Βασίλη Παϊτέρη στον αέρα της εκπομπής «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1.

Αφορμή στάθηκε η αναφορά της Αφροδίτης Λατινοπούλου ότι «υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν», φράση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης απάντησε επιχειρώντας να εξηγήσει τη διάκριση ανάμεσα στους όρους «γύφτος», «τσιγγάνος» και «Ρομά», σημειώνοντας πως «εμείς είμαστε Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Η προσωπική επίθεση και η απάντηση

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, γρήγορα ξέφυγε από το πολιτικό και γλωσσικό πλαίσιο και πήρε προσωπικό χαρακτήρα.

Ο Βασίλης Παϊτέρης απευθύνθηκε στην πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» λέγοντας ότι έχει «γύφτικη ομορφιά» και προσθέτοντας: «Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα, λέγοντας ότι ο συνομιλητής της «εκτίθεται από μόνος του» και προσθέτοντας: «Από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο».

Πηγή: newsit.gr