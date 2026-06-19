Απίθανη ανατροπή τίτλου της Φενέρ στην έδρα της Μπεσίκτας με ήρωα Μπιμπέροβιτς (vid)

Διπλό - τίτλου της Φενέρ στην Μπεσίκτας. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρέθηκε στο -11 στο τρίτο δεκάλεπτο (51-40), ωστόσο με φοβερή άμυνα και με ήρωα τον Μπιμπέροβιτς έκανε το Break στο Game 4 και κατέκτησε το Τουρκικό πρωτάθλημα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Ο Τούρκος φόργουορντ με τρίποντο 2'' πριν το φινάλε από εκπληκτική ασίστ του Μπόλντγουιν διαμόρφωσε τo τελικό σκορ (75-77) με την Μπεσίκτας να αστοχεί σε τρίποντο υπό κακές προϋποθέσεις. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα για την ομάδα της Πόλης.
Για τους νικητές ο Μπόλντγουιν ήταν ο MVP μετρώντας 21 πόντους με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μπιμπέροβιτς να συμπληρώνει 17 πόντους και 5 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση του Ντέβον Χολ (10π. 5ρ. 6ασ.), καλή παρουσία του κομβικού Γιάντουνεν (12π. 3ρ.).
Από την άλλη πλευρά ο Αρσλάν ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, με τον Ντότσον να συμπληρώνει 15 πόντους με 4 ασίστ.