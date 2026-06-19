Απίθανη ανατροπή τίτλου της Φενέρ στην έδρα της Μπεσίκτας με ήρωα Μπιμπέροβιτς (vid)

Η Μπεσίκτας βρέθηκε στο +11 (51-40) στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο η Φενέρ με όπλο την άμυνα της και ήρωα τον Μπιμπέροβιτς (τρίποντο 2'' πριν το τέλος) κέρδισε την Μπεσίκτας στο Game 4 και κατέκτησε το Τουρκικό πρωτάθλημα (75-77).

Διπλό - τίτλου της Φενέρ στην Μπεσίκτας. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρέθηκε στο -11 στο τρίτο δεκάλεπτο (51-40), ωστόσο με φοβερή άμυνα και με ήρωα τον Μπιμπέροβιτς έκανε το Break στο Game 4 και κατέκτησε το Τουρκικό πρωτάθλημα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Τούρκος φόργουορντ με τρίποντο 2'' πριν το φινάλε από εκπληκτική ασίστ του Μπόλντγουιν διαμόρφωσε τo τελικό σκορ (75-77) με την Μπεσίκτας να αστοχεί σε τρίποντο υπό κακές προϋποθέσεις. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα για την ομάδα της Πόλης.

EL PASE DE WADE BALDWIN



LA CANASTA DE TARIK BIBEROVIC



🇹🇷🤯 La secuencia que vale EL TÍTULO DE LIGA en Turquía pic.twitter.com/6iVpOB0UBu — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 19, 2026

Για τους νικητές ο Μπόλντγουιν ήταν ο MVP μετρώντας 21 πόντους με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μπιμπέροβιτς να συμπληρώνει 17 πόντους και 5 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση του Ντέβον Χολ (10π. 5ρ. 6ασ.), καλή παρουσία του κομβικού Γιάντουνεν (12π. 3ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Αρσλάν ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, με τον Ντότσον να συμπληρώνει 15 πόντους με 4 ασίστ.