Φωτιά στις αποθήκες Σκουλούδη στο Ηράκλειο όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, όταν ξέσπασε φωτιά στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων.

Στο σημείο επικράτησε κινητοποίηση των αρχών, καθώς οι φλόγες έγιναν γρήγορα αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής.

Για τη φωτιά στο Ηράκλειο ειδοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες.

Οι δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να τη σβήσουν πριν επεκταθεί, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Μετά την κατάσβεση, στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής, τα οποία ανέλαβαν να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτιά της.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο χώρος προορίζεται να λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Νέα διαμαρτυρία κατοίκων για τη δομή μεταναστών

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Η απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής γνωστοποιήθηκε μετά την ενημέρωση που είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις, δηλώνοντας ότι δεν συμφωνούν με τη λειτουργία της δομής στο συγκεκριμένο σημείο. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η περιοχή δεν είναι κατάλληλη για μια τέτοια εγκατάσταση και ζητούν από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τον σχεδιασμό της, αναφέρει το creta24.gr.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν και σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Για αρκετή ώρα σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων πολλών χιλιομέτρων, με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται σημαντικά.

Πηγή: newsit.gr