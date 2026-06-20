Ανρί για Ρονάλντο: «Δεν είναι το πρόβλημα της Πορτογαλίας, αλλά η λύση»

Στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο στάθηκε ο θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου, Τιερί Ανρί, μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε ο αρχηγός της Πορτογαλίας για την εμφάνισή του στην ισοπαλία με το Κονγκό.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων μετά την πρεμιέρα της ομάδας του, με αρκετούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η ηλικία του επηρεάζει πλέον την απόδοσή του. Ωστόσο, ο Ανρί διαφώνησε με αυτή την προσέγγιση και υπερασπίστηκε δημόσια τον 41χρονο επιθετικό.

Ο πρώην άσος της Γαλλίας τόνισε πως ο Ρονάλντο δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόβλημα για την Πορτογαλία, επισημαίνοντας ότι η ομάδα οφείλει να τον αξιοποιεί με τον σωστό τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα. Είναι η λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ευθύνη ανήκει περισσότερο στο προπονητικό επιτελείο και στους συμπαίκτες του, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναδεικνύονται τα δυνατά του στοιχεία.

Παράλληλα, ο Ανρί σημείωσε ότι ένας ποδοσφαιριστής με την εμπειρία και την εκτελεστική ικανότητα του Ρονάλντο χρειάζεται να τοποθετείται στις ιδανικές θέσεις για να μπορεί να κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζοντας πως η συνολική λειτουργία της ομάδας είναι εκείνη που θα καθορίσει την επιρροή του στο τουρνουά.