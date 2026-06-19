Αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ ο Κεντζιόρα: «Αναμνήσεις και μάχες που δεν θα ξεχάσω ποτέ» (pic)

Το δικό του αντίο είπε ο Τόμας Κεντζιόρα στον ΠΑΟΚ και στους φίλους του, δημιουργώντας αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Παρελθόν αποτελεί ο Πολωνός στόπερ από τον Δικέφαλο, καθώς μετά από 3,5 σεζόν στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει στο Κίεβο για λογαριασμό της Ντιναμό.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, τόνισε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τις αναμνήσεις με τον ΠΑΟΚ, τους οπαδούς του, ενώ έκανε και ξεχωριστή αναφορά στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κεντζιόρα:

«3,5 χρόνια, αμέτρητες μάχες στο γήπεδο και αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρώτα απ’ όλα στον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου Τι υπέροχος άνθρωπος! Μου άλλαξε την ποδοσφαιρική ζωή και μου δίδαξε πάρα πολλά Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη μελλοντική σου καριέρα

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ήσασταν καταπληκτικοί… εσείς και η Τούμπα θα μείνετε για πάντα στη μνήμη μου.»