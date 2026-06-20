Το χρυσόψαρο Swimbappe κλέβει την παράσταση στο Μουντιάλ με τις προβλέψεις του

Ένα χρυσόψαρο με το όνομα Swimbappe έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες του Μουντιάλ 2026, προσελκύοντας καθημερινά το ενδιαφέρον φιλάθλων στο Τορόντο.

Το μικρό ψάρι φιλοξενείται σε ένα ενυδρείο που έχει διαμορφωθεί σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο και «προβλέπει» τα αποτελέσματα των αγώνων επιλέγοντας μία από τις δύο πλευρές του. Η διαδικασία έχει γίνει δημοφιλές αξιοθέατο στο κέντρο του Τορόντο, με πολλούς περαστικούς να σταματούν για να παρακολουθήσουν τις επιλογές του.

Μέχρι στιγμής, το Swimbappe μετρά 14 επιτυχημένες προβλέψεις, τέσσερις αστοχίες και δέκα εκτιμήσεις που κατέληξαν σε ισοπαλία. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του πρότζεκτ, η ιδέα γεννήθηκε ως ένας διασκεδαστικός τρόπος σύνδεσης του κοινού με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το χρυσόψαρο ακολουθεί την παράδοση των «ζωικών μάντεων» που εμφανίζονται σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, θυμίζοντας τον διάσημο Paul the Octopus, ο οποίος είχε γίνει παγκόσμιο φαινόμενο με τις προβλέψεις του στο Μουντιάλ του 2010. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον του κόσμου αυξάνεται συνεχώς, μετατρέποντας το Swimbappe σε μία από τις πιο ευχάριστες και ξεχωριστές ιστορίες της φετινής διοργάνωσης.

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