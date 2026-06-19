Σενάριο - έκπληξη στην Ιταλία: Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στα γήπεδα με τη Ραβένα

Μια από τις πιο απρόσμενες ειδήσεις του ποδοσφαίρου έρχεται από την Ιταλία, καθώς ο θρυλικός Ροναλντίνιο φέρεται να επιστρέφει στην ενεργό δράση σε ηλικία 46 ετών.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο πρώην αστέρας της Βραζιλίας θα επιστρέψει στα γήπεδα και θα δώσει νέα συνέχεια στην καριέρα του με την Ραβένα, η οποία αγωνίζεται στη Serie C.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να γίνει στις 23 Ιουνίου σε εκδήλωση στο Μαϊάμι. Οι φήμες είχαν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 2025, όταν ο Βραζιλιάνος είχε εμφανιστεί με κασκόλ της Ραβένα, προκαλώντας έντονη συζήτηση γύρω από ένα πιθανό ποδοσφαιρικό comeback.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2005 εμφανίζεται ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση, τονίζοντας ότι θέλει να ξαναζήσει τη χαρά του παιχνιδιού και να προσφέρει εμπειρία και θέαμα στη νέα του ομάδα. Από την πλευρά της διοίκησης, η μεταγραφή χαρακτηρίζεται ιστορική, με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου να κάνει λόγο για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Ροναλντίνιο θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή από την έναρξη της νέας σεζόν.