Στην πλατφόρμα Αλαφούζου και οι αγώνες του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού!

Νέα κίνηση από τα κανάλια Αλαφούζου που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα τους με τους αγώνες βόλεϊ, μπάσκετ, πόλο του Παναθηναϊκού ΑΟ.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του SDNA, «Magic Euroleague» ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του Ερασιτέχνη και θα μεταδίδει όλους τους εντός έδρας αγώνες μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ γυναικών, πόλο ανδρών αλλά και άλλων σπορ, με μοναδικό αστερίσκο τα παιχνίδια του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών λόγω της υπάρχουσας συμφωνίας με την ΕΡΤ.

Παράλληλα εκτός από την τηλεοπτική κάλυψη (που ήταν έναντι μηδενικού αντιτίμου σε αυτά τα αθλήματα) θα προσφέρει κι ένα ποσό στα ταμεία του Ερασιτέχνη, εκτός από τα 4 μεγάλα συμβόλαια αθλητών-αθλητριών που έχει αναλάβει να καλύψει.

Ολα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τις διοργανώσεις Κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου, τους αγώνες Παναθηναϊκού και Ηρακλή στο πρωτάθλημα και μαζί με την ισχυρή πιθανότητα να πάρει όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών να δημιουργήσει μια μεγάλη ομπρέλα από αθλητικές μεταδόσεις διαφόρων αθλημάτων.

Αν μάλιστα πάρει την GBL τότε όλοι οι εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού σε όλα τα αθλήματα θα μεταδίδονται αποκλειστικά από την πλατφόρμα Αλαφούζου και το PAO TV.