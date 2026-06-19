Μετρό Κωνσταντινούπολης: Χάος και τραυματίες μετά από εκτροχιασμό

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη, όταν εκτροχιάστηκε συρμός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Πρόκειται για τη γραμμή Μ4 που πραγματοποιεί τα δρομολόγια μεταξύ Καδίκιοϊ και του αεροδρομίου Σαμπίχα Γκokce, με τον συρμό να εκτροχια΄ζεται κοντά στον σταθμό Μποσταντζί.

Σύμφωνα με την τουρκική Sabah, ο συρμός εκτροχιάστηκε λόγω βλάβης σε αλλαγή τροχιάς (κλειδί γραμμής). Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το τρένο και περπάτησαν για κάποιο διάστημα μέσα στη σήραγγα.

Η επιβάτιδα Ντιλέκ Καϊγκαλάκ δήλωσε ότι επικράτησε πανικός, καθώς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση του συρμού.

Αναφέροντας ότι πάσχει από άσθμα και δυσκολεύτηκε να αναπνεύσει, είπε:

«Δίπλα μου υπήρχαν παιδιά και οι μητέρες τους, που επίσης άρχισαν να πανικοβάλλονται. Δεν έγινε καμία ανακοίνωση. Οι άνθρωποι άνοιξαν μόνοι τους τις πόρτες και εκκενώσαμε το τρένο. Αρχικά προχωρήσαμε προς τα εμπρός και στη συνέχεια μας είπαν ότι έπρεπε να επιστρέψουμε. Γυρίσαμε πίσω μέσα σε νερά και λάσπες».

Η Αϊτέν Γιουτζέλ δήλωσε ότι μεταξύ των σταθμών Κιουτσούκγιαλι και Μποσταντζί το μετρό άρχισε αρχικά να κινείται προς τα πίσω.

«Ύστερα χτύπησε στον τοίχο και η δόνηση ήταν πολύ έντονη. Κόπηκε το ρεύμα και οι πόρτες δεν άνοιξαν αμέσως. Επειδή δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση, ο κόσμος πανικοβλήθηκε ακόμη περισσότερο. Δεν γνωρίζαμε αν υπήρχε φωτιά ή τι ακριβώς συνέβαινε».

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας από τις γραμμές: «Περπατήσαμε προς το μπροστινό μέρος του συρμού και καταφέραμε να εκκενώσουμε τον χώρο. Υπήρχαν άνθρωποι που λιποθύμησαν και ηλικιωμένες γυναίκες με μπαστούνια. Περπατήσαμε 10-15 λεπτά και περίπου μισή ώρα αργότερα οι ομάδες διάσωσης μάς είπαν ότι έπρεπε να κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Χάσαμε χρόνο εκεί. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο, αλλά σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να υπάρχουν άμεσες ανακοινώσεις ώστε να λαμβάνονται γρήγορα μέτρα και να καθησυχάζονται οι επιβάτες».

Πηγή: ethnos.gr