Γερμανία: Ζωντανή η Άλμπα, έκανε το 2-2 με την Μπάγερν και... ματς τίτλου στο Μόναχο

Η Άλμπα Βερολίνου έμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου στο γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε με 71-61 την Μπάγερν, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Στο Μόναχο ο πέμπτος και τελευταίος τελικός (21/6) για το τρόπαιο.

Η Άλμπα βρέθηκε να χάνει με 10 πόντους (42-52) στην αρχή της τρίτης περιόδου, όμως με αντεπίθεση και κομβικό σερί 10-0 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ξέφυγε με 68-54. Η Μπάγερν δεν μπόρεσε να αντιδράσει και να απειλήσει ως το φινάλε.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζάστιν Μπιν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ και ακολούθησε ο Ματ Ντίλοου με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για την Μπάγερν ξεχώρισε ξανά ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Άρη για τη νέα σεζόν, με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Αντρέας Ομπστ έμεινε στους 9 πόντους (3/7τρ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 42-45, 58-54, 71-61