Φρίκη στη Γερμανία: Νεκρό βρέθηκε βρέφος που είχε εξαφανιστεί – Το είχε αφήσει για λίγα λεπτά η μητέρα του μόνο του στο καρότσι

Το 3 μηνών αγοράκι χάθηκε έξω από το σπίτι του όταν η μητέρα του ανέβηκε για λίγα λεπτά στο διαμέρισμα.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η υπόθεση ενός μωρού μόλις 3 μηνών, το οποίο βρέθηκε νεκρό λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την εξαφάνισή του. Η τραγική εξέλιξη έχει συγκλονίσει τη νοτιοδυτική περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Το μωρό που αναζητούσαν επί ώρες οι Αρχές στη Γερμανία φέρεται να εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στο καροτσάκι του έξω από την πολυκατοικία όπου ζούσε με τη μητέρα του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 37χρονη γυναίκα, είχε μόλις επιστρέψει από τα ψώνια και άφησε προσωρινά το παιδί στο πεζοδρόμιο προκειμένου να μεταφέρει τις σακούλες στο διαμέρισμά της, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο.

Όταν κατέβηκε ξανά λίγα λεπτά αργότερα, το καροτσάκι ήταν άδειο και το βρέφος είχε εξαφανιστεί. Η δήλωση της μητέρας σήμανε συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή αναζητώντας το παιδί και οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες, ωστόσο, είχαν τραγική κατάληξη. Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων εντοπίστηκε η σορός ενός βρέφους σε περιοχή ανάμεσα στο Ρένινγκεν και το Μάλμσχαϊμ, κοντά στη Στουτγάρδη. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι όλα δείχνουν πως πρόκειται για το αγνοούμενο αγοράκι, αν και η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει πώς ακριβώς εντοπίστηκε το βρέφος ούτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση του παιδιού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη γερμανική κοινή γνώμη, καθώς οι ελπίδες να βρεθεί το βρέφος ζωντανό διατηρούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πλέον, οι αστυνομικές αρχές επικεντρώνονται στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απάντηση των κρίσιμων ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά γύρω από τον θάνατο του μόλις 3 μηνών αγοριού.

Πηγή: newsbomb.gr