Ο Μίλερ έχασε την προπόνησή του λόγω της παρέλασης των Νικς στη Νέα Υόρκη

Ένα απρόοπτο και ιδιαίτερα χιουμοριστικό περιστατικό βίωσε ο Τόμας Μίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένη προπόνηση εξαιτίας της μεγάλης παρέλασης των Νιου Γιορκ Νικς.

Ο έμπειρος Γερμανός επιθετικός, που συνεχίζει την καριέρα του στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς του MLS, επιχείρησε να μεταβεί με ποδήλατο στο προπονητικό κέντρο όπου θα γυμναζόταν.

Ωστόσο, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης είχαν κατακλυστεί από χιλιάδες φιλάθλους που συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς των Νικς, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να φτάσει στον προορισμό του.

Ο Μίλερ, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ και ενόψει του Μουντιάλ 2026 θα συνεργαστεί με γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ως σχολιαστής, αντιμετώπισε το περιστατικό με καλή διάθεση.

Μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασε χαμογελώντας ότι η δυναμική των Νικς φέτος είναι τόσο μεγάλη, που ακόμη και η παρέλασή τους αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την προπόνησή του.Ένα σύντομο αθλητικό θέμα με χιουμοριστική διάσταση, ιδανικό για ειδησεογραφική στήλη ή αθλητικό site.