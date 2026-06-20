Απογοητευμένος ο Γκονθάλο Γκαρθία - Δεν ήρθαν οι προτάσεις που περίμενε

Ο Γκονθάλο Γκαρθία δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής τις προτάσεις που ανέμενε από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται απογοητευμένος από την εξέλιξη της μεταγραφικής του υπόθεσης.

Ο Ισπανός επιθετικός πίστευε ότι οι εμφανίσεις και οι επιδόσεις του θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ομάδων που αγωνίζονται στο Champions League, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάποια πρόταση από κλαμπ του υψηλότερου ευρωπαϊκού επιπέδου.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga, αλλά όχι σε κάποια από τις δύο μεγάλες δυνάμεις της χώρας, την Μπαρτσελόνα ή την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για το μέλλον του ποδοσφαιριστή, καθώς εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.