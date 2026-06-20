Ο Ιταλός ρεπόρτερ Πεντουλά φέρνει τον Ντε Βράι κοντά στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να είναι όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντε Βράι, αφού ο Ολλανδός αμυντικός εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα και τον Αλφρέντο Πεντούλα, οι «πράσινοι» δεν έμειναν μόνο σε προφορικές συζητήσεις αλλά «κατέθεσαν πρόταση διετούς συνεργασίας με υψηλές αποδοχές και προοπτική επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο».

Ο έμπειρος στόπερ, του οποίου το συμβόλαιο με την Ίντερ έφτασε στο τέλος, «βλέπει με ενδιαφέρον την προοπτική μιας νέας ποδοσφαιρικής πρόκλησης σε έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία».

Ο Ιταλός ρεπόρτερ στο δημοσίευμα του τονίζει πως οι επαφές των δύο πλευρών είναι προχωρημένο επίπεδο και μάλιστα αναμένεται να υπάρξει θετική έκβαση.

«Παρότι απομένουν οι τελικές διαδικασίες και οι υπογραφές, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε πολύ καλό επίπεδο και οι πιθανότητες ολοκλήρωσης της μεταγραφής παρουσιάζονται αυξημένες».