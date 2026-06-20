Η Μπεσίκτας κέρδισε τη μάχη για την απόκτηση του Μουρίκι

Η Μπεσίκτας εξασφάλισε την υπογραφή του Βεντάτ Μουρίκι, επικρατώντας στον ανταγωνισμό της Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Κοσοβάρου επιθετικού.

Η Φενέρ είχε στραφεί στον έμπειρο φορ μετά το ναυάγιο της προσπάθειας για τον Σερού Γκιρασί της Ντόρτμουντ, αλλά η πρόταση της Μπεσίκτας ήταν πιο ελκυστική.

Ο 32χρονος άσος ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη Μαγιόρκα, σημειώνοντας 23 γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ σε 37 συμμετοχές.

Παρά τις προσωπικές του επιδόσεις, η ισπανική ομάδα δεν κατάφερε να μείνει στη La Liga και ο ίδιος έψαξε νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Ο Μουρίκι έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη Μπεσίκτας για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών (2+1), ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.