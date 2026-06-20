Σενάριο για Ράμος και Μπαρτσελόνα μέσω Μέντες

Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Μπαρτσελόνα φέρεται να είναι ο Γκονσάλο Ράμος, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο εκπρόσωπός του, Ζόρζε Μέντες, έχει προτείνει τον Πορτογάλο επιθετικό στους «Μπλαουγκράνα».

Ο αθλητικός διευθυντής της καταλανικής ομάδας, Ντέκο, εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου φορ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης από την Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα ίδια δημοσιεύματα πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα αποτελεί τον προτιμώμενο προορισμό του Ράμος, ενώ η αξία του εκτιμάται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πρόταση ή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν το ενδιαφέρον των Καταλανών θα μετατραπεί σε επίσημη κίνηση για την απόκτηση του Πορτογάλου διεθνούς επιθετικού.