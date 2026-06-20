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Σενάριο για Ράμος και Μπαρτσελόνα μέσω Μέντες

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Μπαρτσελόνα φέρεται να είναι ο Γκονσάλο Ράμος, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο εκπρόσωπός του, Ζόρζε Μέντες, έχει προτείνει τον Πορτογάλο επιθετικό στους «Μπλαουγκράνα».

Ο αθλητικός διευθυντής της καταλανικής ομάδας, Ντέκο, εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου φορ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης από την Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα ίδια δημοσιεύματα πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα αποτελεί τον προτιμώμενο προορισμό του Ράμος, ενώ η αξία του εκτιμάται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πρόταση ή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν το ενδιαφέρον των Καταλανών θα μετατραπεί σε επίσημη κίνηση για την απόκτηση του Πορτογάλου διεθνούς επιθετικού.

Σενάριο για Ράμος και Μπαρτσελόνα μέσω Μέντες