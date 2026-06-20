Μεσογειακό Κύπελλο: Χάλκινο μετάλλιο από την Ζερβού στα 100μ ελεύθερο

Με το χάλκινο μετάλλιο από την Ειρήνη Ζερβού στα 100μ ελεύθερο, άνοιξε για την ελληνική ομάδα η αυλαία του Μεσογειακού Κυπέλλου Κολύμβησης 2026 (COMEN Cup), που διεξάγεται στο Νόβισαντ της Σερβίας.

Η αθλήτρια του ΑΟ Αιγάλεω κατέλαβε την τρίτη θέση με επίδοση 57.25, χρόνος που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ. Νίκησε η Ισπανίδα Αλκάιντε 56.60 ενώ δεύτερη ήταν η συμπατριώτισσά της Ντε Βιθέντε με 56.64.

Στο ίδιο αγώνισμα, η Κωνσταντίνα Σοφιανίδου κατέλαβε τη 16η θέση με επίδοση 1:00.46. Στα αγόρια ο Μιχαήλ Σαββίδης τερμάτισε στην 11η θέση με 52.52, και ο Γεώργιος Γεωργιάδης ήταν 18ος με 53.73.

Στα 400μ μικτή ατομική κοριτσιών, η Δήμητρα Χαλκιά πήρε την 5η θέση με επίδοση 5:06.58, η Λουίζα-Μαρία Αλεξάνδρου την 8η με 5:13.16 και ο Μάριος Βλαχάκης τη 10η με χρόνο 4:39.80.

Στη σκυταλοδρομία 4χ50μ μικτή ομαδική mixed, η Εθνική ομάδα κατέλαβε την 6η θέση με επίδοση 1:52.16. Κολύμπησαν οι Γεωργία Πετρουδάκη, Τσεσιάν Λανάι, Καλλιόπη Κουστουμπάρδη και Μιχαήλ Σαββίδης.