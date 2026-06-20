Κονγκό: Ραγδαία εξάπλωση του Έμπολα με 933 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 245 θανάτους

Ο υπουργός Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ανακοίνωσε την Παρασκευή την τρέχουσα επιδημική έξαρση στην επαρχία Ιτούρι.

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση με την εξάπλωση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν συνεχώς νέα περιστατικά. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον υπουργό Υγείας της χώρας, Σαμουέλ Ροζέ Καμπά, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται πλέον στα 933, με την ανησυχία να εντείνεται στις πληγείσες περιοχές. Την ίδια ώρα, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών που συνδέονται άμεσα με τη φονική νόσο έχουν φτάσει τις 245.

Το επίκεντρο της έξαρσης και οι ελπίδες ανάκαμψης

Ο αρμόδιας υπουργός παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην επαρχία Ιτούρι, μια περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα αυτής της επιδημίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, η μάχη για τον περιορισμό της μετάδοσης στα τοπικά νοσοκομεία είναι σκληρή. Κι όμως, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό, καταγράφονται και κάποια ενθαρρυντικά νέα για την πορεία της δημόσιας υγείας. Ο Σαμουέλ Ροζέ Καμπά γνωστοποίησε ότι 80 ασθενείς κατάφεραν να νικήσουν τον Έμπολα και να αναρρώσουν πλήρως. Τα άτομα αυτά έλαβαν ήδη εξιτήριο από τα εξειδικευμένα κέντρα θεραπείας, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα αισιοδοξίας στο προσωπικό που παλεύει καθημερινά στην πρώτη γραμμή της κρίσης.

Πηγή: newsbomb.gr