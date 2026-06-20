Η Σπάρτη υποδέχεται ξανά το «L’ Étape Greece by Tour de France» το 2027

Η Σπάρτη θα αποτελέσει για δεύτερη φορά το επίκεντρο της διεθνούς ποδηλασίας, καθώς την Κυριακή 4 Απριλίου 2027 θα διεξαχθεί το «L’Étape Greece by Tour de France 2027», μια διοργάνωση που φέρνει στην Ελλάδα την εμπειρία και το κύρος του παγκοσμίου φήμης Tour de France.

Η διοργάνωση επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη χώρα και για δεύτερη φορά στη Λακωνία, ενισχύοντας τον ρόλο της Σπάρτης ως διεθνούς προορισμού για ποδηλατικό τουρισμό και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία, καθώς το τοπίο με φόντο τον Ταΰγετο και τον ιστορικό συμβολισμό της «Γης των 300» προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αγώνα, συνδυάζοντας φυσική πρόκληση και ιστορική αναφορά.

Ο αγώνας περιλαμβάνει δύο διαδρομές:

«The Race» μήκους 140 χιλιομέτρων με 1.700 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, για πιο έμπειρους αθλητές.

«The Ride» μήκους 67 χιλιομέτρων με 1.250 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, πιο προσιτή αλλά απαιτητική διαδρομή για ερασιτέχνες

Η περσινή διοργάνωση είχε προσελκύσει περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από 28 χώρες, ενώ οι φετινές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Το «L’ Étape Greece» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που συνδυάζει αθλητική πρόκληση, τουριστική ανάπτυξη και διεθνή προβολή της Ελλάδας, μεταφέροντας στην ελληνική επικράτεια το πνεύμα ενός από τους πιο εμβληματικούς ποδηλατικούς αγώνες στον κόσμο.