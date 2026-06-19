«Μέχρι την Δευτέρα οι εξελίξεις στο θέμα Ομπράντοβιτς»

Η Μagic Euroleague ανέλυσε όλα τα δεδομένα γύρω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τις εξελίξεις να γίνονται γνωστές μέχρι την Δευτέρα (22/6).

Το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι αυτό που απασχολεί όλο τον φίλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα. Η Magic Euroleague επενέβη να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με το θέμα του Ζοτς, με την εκπομπή του SDNA να ξεκαθαρίζει πως όλες οι εξελίξεις θα γίνουν γνωστές μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (22/6).

Παράλληλα στην εκπομπή συζητήθηκαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της νέας χρονιάς και όπως αποκαλύφθηκε όλα τα παιχνίδια του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα μεταδοθούν από την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: