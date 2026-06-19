Πετρούνιας: «Ονειρευόμουν από μικρός μια τέτοια διοργάνωση στη χώρα μου»

Ιδιαίτερα χαρούμενος εμφανίστηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά την επισημοποίηση της ανάθεσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών στην Αθήνα για το 2028.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην ελληνική πρωτεύουσα, σε μια χρονική περίοδο με ξεχωριστή σημασία, καθώς θα πραγματοποιηθεί περίπου έξι εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Ο ολυμπιονίκης των κρίκων μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση για την ελληνική γυμναστική. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης στη χώρα αποτελούσε προσωπικό του στόχο από τα πρώτα χρόνια της αθλητικής του πορείας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η πρόταση που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έλαβε την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη του πρωταθλήματος από την Αθήνα. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα της ευρωπαϊκής ενόργανης γυμναστικής.

Στο βίντεο που συνόδευσε την ανάρτησή του, ο Πετρούνιας παρουσίασε στιγμές από την προσπάθεια διεκδίκησης της διοργάνωσης, καθώς και πλάνα από την παρουσίασή του ενώπιον των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που οδήγησε τελικά στην επιτυχημένη ανάθεση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.

«Από όταν ξεκίνησα την πορεία μου στη γυμναστική ονειρευόμουν μια μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα και ήρθε η ώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, αγωνίζομαι σε διεθνές επίπεδο από το 2009, φτάσαμε στο 2026, αλλά επιτέλους τα καταφέραμε. Θα είμαστε εκεί, όλοι μαζί, όλοι δυνατά», ανέφερε ο Πετρούνιας.

Δείτε την ανάρτησή του: