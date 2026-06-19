Οζντόεφ και Ντεσπόντοφ αποχαιρέτησαν τον Λουτσέσκου: «Θα πέθαινα για σένα στο γήπεδο» (pic)

Μαγκομέντ Οζντόεφ και Κιρίλ Ντεσπόντοφ αποχαιρέτησαν με τη σειρά τους τον Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και το staff του Ρουμάνου τεχνικού.

Μετά τον Τάισον και οι Οζντόεφ-Ντεσπόντοφ είπαν «αντίο» στον μέχρι πρότινος προπονητή τους, με τον Ρώσο χαφ μάλιστα να ευχαριστεί ολόκληρο το staff.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρώσου:

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε εσάς και στο επιτελείο σας, κύριε Λουτσέσκου. Ήταν απίστευτη χαρά και τιμή να συνεργαστώ μαζί σας και έμαθα πάρα πολλά από εσάς. Για μένα ήσασταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας προπονητής. Ήσασταν ο άνθρωπος για τον οποίο θα ήθελα να δώσω και τη ζωή μου μέσα στο γήπεδο.

Σας εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι κάνετε και πολλές μεγάλες νίκες. Θα θυμάμαι πάντα αυτή την περίοδο δίπλα σας με ζεστασιά και ευγνωμοσύνη.

Δεν λέω αντίο. Λέω «εις το επανιδείν».

Ενώ ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ με μία φωτογραφία αποχαιρέτησε με τη σειρά του τον Ραζβάν Λουτσέσκου: