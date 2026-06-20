Η Super League τελευταία στην αξιοποίηση ποδοσφαιριστών U21 στην Ευρώπη

Η Super League καταγράφηκε ως το πρωτάθλημα που έδωσε τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26.

Για την ακρίβεια, οι παίκτες ηλικίας έως 21 ετών κάλυψαν μόλις το 5,3% του συνολικού χρόνου συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ποσοστό που τοποθετεί τη Super League στην τελευταία θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Serbian Super Liga, όπου οι νεαροί ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στο 25,6% των συνολικών λεπτών της σεζόν. Ακολούθησαν η Danish Superliga με 23,2%, η Belgian Pro League με 22,1%, η Allsvenskan με 21,9% και η Eredivisie με 20,4%.

Ανάμεσα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Ligue 1 ξεχώρισε, καθώς το 19,6% του αγωνιστικού χρόνου δόθηκε σε παίκτες U21. Η Bundesliga ακολούθησε με 14,6%, ενώ η Premier League κατέγραψε 9,6%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνα της Serie A (9,2%) και της La Liga (7,7%).

Λίγο πάνω από την ελληνική Super League βρέθηκε η Süper Lig με 5,7%, επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή παρουσία νεαρών ποδοσφαιριστών στα δύο πρωταθλήματα.